В умные колонки Sber интегрировали ИИ GigaChat для управления домом

Ранее умные колонки реагировали только на чётко заданные команды и заранее настроенные сценарии. С GigaChat взаимодействие стало более удобным: система понимает запросы в свободной форме. Например, при фразе «Салют, мне жарко» ассистент самостоятельно регулирует кондиционер или термостат.

Кроме того, GigaChat позволяет одновременно выполнять несколько команд. Пользователь может сказать: «Салют, запусти пылесос и включи лёгкий джаз» или «Салют, погаси свет, закрой шторы и расскажи сказку», и все действия будут выполнены без необходимости повторного запроса.

Искусственный интеллект также умеет создавать сценарии для умного дома на основе обычного диалога. Команда «Салют, я проснулся» может инициировать открытие штор и включение света. После подтверждения действий ассистент автоматически формирует соответствующий сценарий в приложении, который будет работать при последующих голосовых командах.