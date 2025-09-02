В умные колонки Sber интегрировали ИИ GigaChat для управления домом

В умные колонки Sber интегрировали ИИ GigaChat для управления домомУправление устройствами стало проще и быстрее
Ранее умные колонки реагировали только на чётко заданные команды и заранее настроенные сценарии. С GigaChat взаимодействие стало более удобным: система понимает запросы в свободной форме. Например, при фразе «Салют, мне жарко» ассистент самостоятельно регулирует кондиционер или термостат.
Кроме того, GigaChat позволяет одновременно выполнять несколько команд. Пользователь может сказать: «Салют, запусти пылесос и включи лёгкий джаз» или «Салют, погаси свет, закрой шторы и расскажи сказку», и все действия будут выполнены без необходимости повторного запроса.
Искусственный интеллект также умеет создавать сценарии для умного дома на основе обычного диалога. Команда «Салют, я проснулся» может инициировать открытие штор и включение света. После подтверждения действий ассистент автоматически формирует соответствующий сценарий в приложении, который будет работать при последующих голосовых командах.