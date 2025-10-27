В умных колонках Sber появился детский помощник СберКот

Безопасность общения обеспечивается встроенным детским фильтром и системой распознавания голоса. Эти функции блокируют контент 18+ и ограничивают нежелательную информацию, а также помогают корректно подбирать формулировки при общении с маленькими пользователями.

СберКот может включать детские подкасты, музыку и саундтреки из мультфильмов, запоминать любимые треки, продолжать воспроизведение с остановленного места. Он помогает придумывать сказки, где главные герои выбираются ребенком или родителями, а также проводит простые образовательные игры, например, угадывание животных по описанию.

Персонаж также становится помощником родителей. Он напоминает детям о подготовке к школе, рассказывает сказки на ночь и мягко объясняет, что пора ложиться спать.

Кроме развлечения, СберКот помогает в учебе. Он объясняет сложные темы простыми словами, помогает выучить таблицу умножения или стихотворение, поддерживает подготовку школьных докладов. Новая функция «Исследования» позволяет колонке собирать информацию по запросу и через несколько минут выдавать готовый материал в веб-версии ГигаЧат или в мобильном приложении на Android.