В УрФУ нашли бактерии, помогающие пшенице расти на засоленных почвах

Особенно эффективным оказался штамм AP12: при экстремальной засоленности (225 мМ — уровень, характерный для солончаковых почв) бактерии значительно усиливали рост корневой системы и побегов. Как отмечают «Известия», увеличение числа первичных корней расширяет впитывающую поверхность, что помогает растениям лучше усваивать воду и минералы. Биопрепарат наносят на семена перед посадкой.

Важность разработки в том, что это открывает возможность использовать для сельского хозяйства те земли, которые традиционно считались непригодными из-за высокого уровня солей. Это актуально для многих регионов России, где засоление почв ограничивает земледелие. Учёные планируют продолжить исследования для создания готового биопрепарата, который можно будет применять в промышленных масштабах.

«Обработка семян пшеницы двумя штаммами показала хорошие результаты: повысилась солеустойчивость, снизился окислительный стресс, поддерживался рост растений, увеличилось количество первичных корней, что расширяет впитывающую поверхность и улучшает поглощение воды и минералов. Штамм AP12 особенно эффективно стимулировал рост корней и побегов при экстремальной засоленности — 225 мМ. Это критические значения, при которых почва считается солончаковатой», — рассказала старший преподаватель кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Ольга Воропаева.