В УрФу предложили использовать аквариумных рыбок для экспериментов вместо мышей

Воспроизводимость и повторяемость имеют решающее значение в естественных науках, отметил ассистент департамента биологии и фундаментальной медицины Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Александр Жданов. В экспериментах с живыми существами важно определить причины различий в результатах: ошибки экспериментатора, нарушения техники или индивидуальная изменчивость модельных организмов. Это влияет на точность данных.

Каждый модельный организм должен пройти тщательное тестирование на воспроизводимость, чтобы подтвердить стабильное и эффективное использование. Грызуны в настоящее время являются «золотым стандартом».

Аквариумные зебры популярны в нейропсихиатрических исследованиях, в том числе в исследованиях тревожных расстройств, от которых страдают более 300 млн человек по всему миру. Однако оптимальные условия тестирования остаются неурегулированными.

Исследование, включавшее 2435 наблюдений в 20 лабораториях по всему миру, включая УрФУ и международных партнёров, выявило существенные факторы, влияющие на результаты экспериментов с этими рыбками.