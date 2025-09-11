В Великом Новгороде появится оплата проезда в транспорте с помощью Яндекс Go

Первый вариант — отсканировать QR-код, размещенный в салоне. Второй — воспользоваться Bluetooth-меткой. Для этого достаточно включить Bluetooth на смартфоне, открыть приложение и выбрать нужный маршрут. После подключения система определит автобус или троллейбус и даст возможность оплатить билет.

Списание средств будет происходить с карты, которая уже используется для покупок в сервисах Яндекса. Это позволит оплачивать проезд даже без наличных или банковской карты под рукой. Купленный билет появится в разделе «Мой билет» и сохранится в истории заказов в приложении.

Помимо оплаты поездок, Яндекс Go уже сейчас помогает строить маршруты на городском транспорте, следить за движением автобусов и уточнять расписание. Новая возможность делает сервис еще более удобным для жителей города.

Запуск функции проходит при поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области.