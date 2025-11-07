В ВТБ предупредили о новой схеме мошенников в мессенджерах

Схема обмана стартует с телефонного звонка или сообщения. Звонящий, представляясь, к примеру, старшим по дому, под предлогом срочных вопросов выманивает у жертвы код из смс. Этот код позволяет преступникам получить полный контроль над учётной записью в мессенджере.

Используя украденный аккаунт, мошенники пишут контактам жертвы от её имени. Они просят помочь с покупкой криптовалюты или одолжить крупную сумму для перевода на криптокошелёк, ссылаясь на срочность. Чтобы избежать разоблачения, они отклоняют предложения созвониться, объясняя это занятостью или плохой связью, отметили в банке.

Криптовалютные транзакции необратимы, а их анонимный характер делает возврат средств практически невозможным.