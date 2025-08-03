В России
Опубликовано 03 августа 2025, 17:15
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В Якутии на золотодобывающем руднике начнут работать новые карьерные самосвалы

Для модернизации транспортной системы предприятия
В Республике Саха (Якутия) на золотодобывающем предприятии «Гросс», расположенном в юго-западной части региона, начата эксплуатация 16 новых карьерных самосвалов модели БЕЛАЗ-7513D. Об этом со ссылкой на пресс-службу ОАО «БЕЛАЗ» сообщила газета «Союзное вече».
В Якутии на золотодобывающем руднике начнут работать новые карьерные самосвалы

© БЕЛАЗ

Эти высокопроизводительные грузовики способны перевозить до 136 тонн горной массы за один рейс. На предприятии эти автомашины будут использоваться для перевозки руды из карьера на обогатительную фабрику. В процессе обработки крупные фрагменты породы будут дробить на более мелкие составляющие.

Это один из ключевых этапов в процессе обработки золотоносной руды. Далее следуют измельчение, обогащение и различные технологические операции, которые направлены на извлечение золота.

БЕЛАЗ-7513D поступили на предприятие в рамках модернизации транспортной системы.

Как сообщается, карьерные самосвалы серии БЕЛАЗ-7513 востребованы не только в России, но и за рубежом. Высокое качество, эффективность, безопасность и комфорт эксплуатации этих самосвалов подтверждены государственным знаком качества Белоруссии, присвоенным в начале 2025 года.