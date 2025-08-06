В Якутии создали ИИ-юриста для муниципальных служащих

ИИ-ассистент способен анализировать нормативные документы, проверять проекты решений на соответствие законодательству, а также готовить типовые документы: договоры, справки и протоколы. Система учитывает последние изменения в законах и помогает оперативно вносить правки в уставы муниципалитетов.

Сейчас программа тестируется в администрациях Якутска, Мирного и Среднеколымска, а также в других регионах — Бурятии, Приморском крае, Амурской, Новгородской и Псковской областях. Разработчики заключили соглашение с Министерством инноваций Якутии, что позволит ускорить внедрение технологии.

Система создана для поддержки муниципальных служащих в условиях реформы местного самоуправления. Она призвана сократить время на рутинную работу с документами и снизить риск ошибок при подготовке правовых актов.