В России
Опубликовано 06 августа 2025, 18:16
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В Якутии создали ИИ-юриста для муниципальных служащих

Программа помогает в подготовке документов и проверке законности
Резидент якутского ИТ-парка компания «Сахавизион» разработала систему на основе искусственного интеллекта для помощи муниципальным служащим. Программа уже проходит тестирование в нескольких регионах России.
В Якутии создали ИИ-юриста для муниципальных служащих

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ИИ-ассистент способен анализировать нормативные документы, проверять проекты решений на соответствие законодательству, а также готовить типовые документы: договоры, справки и протоколы. Система учитывает последние изменения в законах и помогает оперативно вносить правки в уставы муниципалитетов.

Сейчас программа тестируется в администрациях Якутска, Мирного и Среднеколымска, а также в других регионах — Бурятии, Приморском крае, Амурской, Новгородской и Псковской областях. Разработчики заключили соглашение с Министерством инноваций Якутии, что позволит ускорить внедрение технологии.

Система создана для поддержки муниципальных служащих в условиях реформы местного самоуправления. Она призвана сократить время на рутинную работу с документами и снизить риск ошибок при подготовке правовых актов.