В Яндекс Go появилась возможность покупки билетов на аэроэкспресс

Для приобретения билета пользователю необходимо указать в качестве пункта назначения нужный аэропорт, выбрать дату поездки, а затем из списка маршрутов подобрать подходящий вариант. Оплатить билет можно картой, которая уже привязана к другим сервисам Яндекса.

Билет сразу сохраняется в приложении и будет доступен при проходе через турникет. Его также можно найти в истории заказов или на главном экране. Сервис предлагает покупку билетов как в одну сторону, так и туда-обратно. Доступна возможность оформления за 90 дней до поездки или в день отправления.

Новая функция будет полезна пассажирам, которые часто летают или ездят в командировки. Возможность выбрать маршрут, рассчитать время, оплатить поездку и иметь билет под рукой — всё это теперь доступно в одном приложении.