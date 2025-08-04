В России
Опубликовано 04 августа 2025, 14:41
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В Яндекс Go появилась возможность покупки билетов на аэроэкспресс

Теперь оплатить поездку до аэропорта можно прямо в приложении
В приложении Яндекс Go в разделе «Транспорт» стала доступна покупка билетов на аэроэкспресс и экспресс-автобусы, которые следуют до московских аэропортов и обратно. Нововведение упрощает планирование поездок и позволяет быстро оплатить проезд в уже знакомом интерфейсе.
В Яндекс Go появилась возможность покупки билетов на аэроэкспресс

© Пресс-служба «Аэроэкспресс»

Для приобретения билета пользователю необходимо указать в качестве пункта назначения нужный аэропорт, выбрать дату поездки, а затем из списка маршрутов подобрать подходящий вариант. Оплатить билет можно картой, которая уже привязана к другим сервисам Яндекса.

Билет сразу сохраняется в приложении и будет доступен при проходе через турникет. Его также можно найти в истории заказов или на главном экране. Сервис предлагает покупку билетов как в одну сторону, так и туда-обратно. Доступна возможность оформления за 90 дней до поездки или в день отправления.

Новая функция будет полезна пассажирам, которые часто летают или ездят в командировки. Возможность выбрать маршрут, рассчитать время, оплатить поездку и иметь билет под рукой — всё это теперь доступно в одном приложении.

Источник:Аэроэкспресс
Автор:Булат Кармак
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