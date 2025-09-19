В Яндекс Go появились панорамы для поиска места подачи такси

Чтобы воспользоваться функцией, нужно выбрать точку подачи и нажать значок панорам в правом нижнем углу карты. На снимках улицы точка, куда подъедет машина, отмечается жёлтым значком. Изображения охватывают радиус до десяти метров, что помогает понять, как выглядит выбранное место. Панорамы можно использовать не только для посадки, но и для точки назначения, что особенно удобно при поездках в незнакомый район.

Новая возможность должна сократить количество ситуаций, когда пассажиры и водители не могут найти друг друга. Ранее пользователи часто связывались с водителями для уточнения места подачи, а часть заказов приходилось отменять и создавать заново. По статистике, за неделю таких случаев было более пяти миллионов.