В Яндекс Go появились панорамы для поиска места подачи такси

Опубликовано 19 сентября 2025, 16:101 мин.
В Яндекс Go появились панорамы для поиска места подачи таксиИз «Яндекс Карт»
Приложение «Яндекс Go» получило новую функцию — теперь в нём можно смотреть панорамы улиц из «Яндекс Карт». Эта возможность позволяет заранее увидеть точку подачи такси и легче сориентироваться на местности. Пользователь может рассмотреть дома, остановки, вывески и другие ориентиры, чтобы без труда найти место встречи с водителем.
© Яндекс
Чтобы воспользоваться функцией, нужно выбрать точку подачи и нажать значок панорам в правом нижнем углу карты. На снимках улицы точка, куда подъедет машина, отмечается жёлтым значком. Изображения охватывают радиус до десяти метров, что помогает понять, как выглядит выбранное место. Панорамы можно использовать не только для посадки, но и для точки назначения, что особенно удобно при поездках в незнакомый район.
Новая возможность должна сократить количество ситуаций, когда пассажиры и водители не могут найти друг друга. Ранее пользователи часто связывались с водителями для уточнения места подачи, а часть заказов приходилось отменять и создавать заново. По статистике, за неделю таких случаев было более пяти миллионов.