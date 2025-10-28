В Яндекс Go станут доступны вызов такси и бронирование столика с помощью ИИ Алиса

Ассистенту можно будет поручить в чате заказать такси, собрать продуктовую корзину, выбрать ресторан и забронировать там столик, а также оформить доставку. Такой функционал станет возможным благодаря тому, что Алиса AI обучили взаимодействовать с ИИ-агентами сервисов Яндекс Go.

Чтобы перейти в чат с Алисой, нужно будет нажать на кнопку «Найти с Алисой AI» на главной странице приложения Яндекс Go. Вести диалог с непростую можно будет текстом или голосом и при этом формулировать запросы в свободной форме.

Алиса проанализирует запрос пользователя и определит, посредством какого сервиса можно решить задачу, и подключит нужного агента — Такси, Еды, Лавки или Доставки. «Например, нейросети можно написать запрос: «Хочу на ужин что-то с рыбой, нежареное, до 700 калорий». Алиса AI призовёт ИИ-агентов Еды и Лавки, и они предложат разные варианты: рецепт блюда и продукты для него, готовую еду, которую можно заказать, и рестораны, где есть подходящие позиции в меню», говорится в пресс-релизе Яндекса.