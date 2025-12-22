В Яндекс Переводчике запустили ИИ-режим для сложных текстов

Режим полезен в ситуациях, где важен смысл целого текста, а не отдельных фраз. Например, название фильма «Me Before You» он переводит как «До встречи с тобой», а не буквально. Также он корректно обрабатывает устойчивые выражения, предлагая более естественные варианты.

По оценке привлечённых лингвистов, на сложных текстах переводы, выполненные с помощью больших языковых моделей, в 80% случаев оказываются значительно лучше результатов классических систем. Однако на обработку уходит чуть больше времени из-за анализа контекста.

Пользователи могут выбирать между новым режимом «Переводчик AI» и классическим в один клик. ИИ-режим уже работает для основных европейских языков: английского, французского, немецкого, итальянского и испанского в паре с русским. Для него действуют суточные ограничения на число запросов.