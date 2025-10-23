В Ярославской области археологи нашли мерянский топор Х века

Мерянский топор — артефакт, имеющий удлинённое и узкое лезвие размером 12 х 6,6 см и массой 550 граммов, типичен для топоров с узким лезвием, характерных для финно-угорских народов раннего средневековья. Вероятнее всего, его использовали как для работы, так и в качестве оружия.

Находка была произведена в ходе раскопок могильника, связанного с древним поселением, датируемым X-XIII веками. После завершения реставрации топор будет включён в музейную коллекцию и представлен на различных выставках.

Топор, найденный в Шульце, стал первым подобным артефактом, обнаруженным за пределами Сарского городища. Эта находка предоставляет важное понимание материальной культуры сельской мери.

«Сенсация археологического сезона — мерянский топор X века под Ростовом Великим. Археологические раскопки открыли очередную страницу ранней истории Ростовской земли. Обнаружен уникальный железный топор, характерный для древней мери», — сообщил музей в соцсети VK.