В Ярославской области батарейки начнут собирать в пунктах Wildberries

Губернатор Михаил Евраев назвал это соглашение важным шагом в развитии экологической культуры. Регион уже входит в пятёрку лидеров России по сбору батареек, и новая инфраструктура расширит существующую сеть приёма, повысит доступность для жителей и будет способствовать росту экологической грамотности.

По словам Евраева, опыт Ярославской области может стать примером для других регионов и компаний. Использование уже работающих пунктов выдачи заказов вместо создания отдельных точек сбора снижает издержки и упрощает логистику, что делает проект легко масштабируемым. Собранные батарейки будут отправлять на переработку.