В Ярославской области батарейки начнут собирать в пунктах Wildberries

Опубликовано 06 июня 2026, 21:001 мин.
В Ярославской области батарейки начнут собирать в пунктах WildberriesСовместный проект с Росатомом и Федеральным экологическим оператором
Wildberries и Росатом в лице Федерального экологического оператора подписали На ПМЭФ соглашение с правительством Ярославской области. Пункты выдачи заказов Wildberries в регионе станут централизованными точками приёма отработанных батареек от населения. Это должно сделать сдачу таких отходов максимально удобной.
Губернатор Михаил Евраев назвал это соглашение важным шагом в развитии экологической культуры. Регион уже входит в пятёрку лидеров России по сбору батареек, и новая инфраструктура расширит существующую сеть приёма, повысит доступность для жителей и будет способствовать росту экологической грамотности.
По словам Евраева, опыт Ярославской области может стать примером для других регионов и компаний. Использование уже работающих пунктов выдачи заказов вместо создания отдельных точек сбора снижает издержки и упрощает логистику, что делает проект легко масштабируемым. Собранные батарейки будут отправлять на переработку.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков