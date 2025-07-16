В России
Опубликовано 16 июля 2025, 22:30
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В ЮФУ разработали метод, очищающий почву от токсичных веществ на 48%

Для повышения урожайности
Пресс-служба Южного федерального университета сообщила, что учёные разработали технологию очистки почвы с использованием осадка сточных вод. Новый метод позволяет снизить содержание опасных соединений в почве на 48%, что положительно влияет на её плодородность.
В ЮФУ разработали метод, очищающий почву от токсичных веществ на 48%

© Ferra.ru

В основе технологии лежит низкотемпературный пиролиз осадка сточных вод, в результате которого образуется сорбент. Этот сорбент эффективно очищает почву от токсичных элементов, а также улучшает её способность удерживать влагу и питательный состав.

Применение этой технологии может повысить урожайность на 10-15% в регионах с засушливым климатом. Технология адаптирована к российским условиям и может работать с местными отходами.

«Технология, которую разработали специалисты Южного федерального университета, позволяет очищать почвы от токсичных элементов и в то же время избавляться от загрязняющих окружающую среду сточных вод. <...> Как утверждают исследователи, новый метод снижает содержание опасных соединений в почве почти вдвое (на 48%), одновременно повышая её плодородные свойства», — говорится в сообщении.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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