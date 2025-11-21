В ЮФУ вырастили ячмень на подготовленной почве, повторяющей марсианскую

Марсианский грунт беден питательными веществами, но богат солями металлов, что осложняет рост растений. Гумус, необходимый для их роста, образуется благодаря деятельности микроорганизмов. Заселение грунта микроорганизмами — эффективный метод восстановления почв на Земле.

Ячмень выбран за устойчивость к засоленным почвам и способность расти при низких температурах. В рамках сотрудничества с Институтом медико-биологических проблем РАН микробный консорциум был отправлен в космос на аппарате Бион-М № 2 и успешно вернулся на Землю.

Работа ведётся в рамках программы «Приоритет-2030» и проекта «Технологии биоинженерии почв».

«Микробный консорциум — это специально подобранное сообщество микроорганизмов (бактерий, дрожжей), которые совместно культивируются и помогают друг другу расти и выживать, вступая в сложные симбиотические взаимосвязи. На Земле его можно применять на открытом грунте, на Марсе — под куполами, так как на открытом пространстве микроорганизмам, впрочем, как и людям, будет тяжело выжить при низком давлении и повышенном радиационном фоне. Тем не менее, это будет первым шагом к терраформированию — создание таких оазисов, где под куполом будет постепенно формироваться почвенный слой», — рассказала заведующая молодёжной лабораторией «Молекулярная генетика микробных консорциумов» АБиМ ЮФУ Евгения Празднова.