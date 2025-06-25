В Югре беспилотники подключат к спутниковой системе «Гонец»

Как пояснили в пресс-службе «Гонца», система обеспечит устойчивую связь с дронами на всей территории округа. Это позволит контролировать их местоположение, передавать данные и управлять полетами в удаленных районах. Особое значение проект имеет для Югры с ее обширными пространствами, где традиционные средства связи работают с ограничениями.

Андрей Манойло отметил, что соглашение предусматривает тестирование технологий в реальных условиях. По его словам, развитие беспилотной авиации требует современной инфраструктуры связи, которую как раз и обеспечит спутниковая система.