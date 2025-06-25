Опубликовано 25 июня 2025, 22:261 мин.
В Югре беспилотники подключат к спутниковой системе «Гонец»Соглашение подписано на IT-Форуме стран БРИКС и ШОС
Ханты-Мансийский автономный округ внедрит систему спутниковой связи «Гонец» для управления беспилотными летательными аппаратами. Соответствующее соглашение заключили губернатор региона Руслан Кухарук и глава компании-оператора системы Андрей Манойло в рамках XVI Международного IT-Форума.
© Ferra.ru
Как пояснили в пресс-службе «Гонца», система обеспечит устойчивую связь с дронами на всей территории округа. Это позволит контролировать их местоположение, передавать данные и управлять полетами в удаленных районах. Особое значение проект имеет для Югры с ее обширными пространствами, где традиционные средства связи работают с ограничениями.
Андрей Манойло отметил, что соглашение предусматривает тестирование технологий в реальных условиях. По его словам, развитие беспилотной авиации требует современной инфраструктуры связи, которую как раз и обеспечит спутниковая система.