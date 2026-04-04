В ЮУрГУ создали переносной генератор для исследований тела

Раньше для таких исследований использовали громоздкие стационарные установки. Новый генератор — автономный и компактный. Его назначение — определять порог ощутимого тока, когда человек одновременно подвергается действию электрического и магнитного полей (например, рядом с высоковольтным оборудованием). Таких данных в текущих нормативах нет.

По словам инженера Егора Корлыханова, устройство уже создано и опробовано. Теперь специалисты по охране труда смогут корректировать предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов в ГОСТ Р 12.1.038-2024. Это повысит безопасность инженеров и рабочих, которые обслуживают электроустановки. Прибор ориентирован прежде всего на разработчиков норм, а не на массового пользователя.