В Забайкалье нашли нефть и газ: до 78 млн тонн и 7,9 млрд кубометров

Исследователи использовали электромагнитное зондирование и газовую хроматографию, а также геолого-структурные данные. В полевых работах нашли аномально высокие концентрации бутана в верхних слоях пород, что указывает на залежи. Электромагнитные методы выделили пласты с хорошими коллекторскими свойствами.

Площадные исследования помогли определить границы и мощность потенциальных коллекторов, что позволило оценить «прогнозные ресурсы».

«Сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, Забайкальского государственного университета и ООО НППГА "Луч" оценили перспективы нефтегазоносности северных флангов Ононской впадины. Учёные прогнозируют, что на её территории может находиться среднее по масштабам месторождение природного газа и крупное месторождение нефти. По расчётам специалистов, извлекаемые запасы газа могут достигать 7,9 млрд кубометров, а извлекаемые запасы нефти составят около 78 млн тонн», — сказано в сообщении пресс-службы.