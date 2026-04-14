Опубликовано 14 апреля 2026, 13:05
В Забайкалье нашли нефть и газ: до 78 млн тонн и 7,9 млрд кубометров

Раньше регион считался бесперспективным на углеводороды
Учёные ИНГГ СО РАН пересмотрели нефтегазоносность Забайкалья и пришли к выводу, что в Ононской впадине могут быть крупное месторождение нефти (около 78 млн тонн) и среднее — газа (до 7,9 млрд кубометров). Раньше регион считался малоперспективным, но современные методы дали новую картину.
Исследователи использовали электромагнитное зондирование и газовую хроматографию, а также геолого-структурные данные. В полевых работах нашли аномально высокие концентрации бутана в верхних слоях пород, что указывает на залежи. Электромагнитные методы выделили пласты с хорошими коллекторскими свойствами.

Площадные исследования помогли определить границы и мощность потенциальных коллекторов, что позволило оценить «прогнозные ресурсы».

«Сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, Забайкальского государственного университета и ООО НППГА "Луч" оценили перспективы нефтегазоносности северных флангов Ононской впадины. Учёные прогнозируют, что на её территории может находиться среднее по масштабам месторождение природного газа и крупное месторождение нефти. По расчётам специалистов, извлекаемые запасы газа могут достигать 7,9 млрд кубометров, а извлекаемые запасы нефти составят около 78 млн тонн», — сказано в сообщении пресс-службы.