В заказнике Республики Коми увеличилась численность двух видов краснокнижных птиц

Учёные из Института биологии КНЦ УрО РАН провели исследование в этом заповеднике в 2025 году. Специалисты изучали редкие и исчезающие виды животных, которые занесены в Красную книгу Коми. Экспедиция изучила фауну озёр, болот и лесjd, где живут эти животные.

В результате учёные выяснили, что в заповеднике «Дон-ты» живут два редких вида птиц, популяция которых является максимальной для их ареала обитания, — большая выпь и болотный лунь. Эти птицы встречаются в регионе у самой северной границы своего обитания.

Большая выпь живёт в мелких водоёмах с густой растительностью по берегам озера Донты. Болотный лунь строит гнёзда в местах с густыми зарослями тростника.

На больших болотах также живут серые журавли. В последние годы их стало очень мало. В 1980-х годах там гнездилось до 17 пар журавлей, сейчас не более 4-5 пар.

Численность малой выпи, лебедя-кликуна и большого веретенника остаётся стабильной, но их немного.

Заповедник «Дон-ты» — это важное место для отдыха и питания птиц во время их перелётов. Там много разных растений, которые помогают птицам восстановить силы. Информация о количестве редких птиц будет использована для обновления Красной книги Коми.