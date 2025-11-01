В зонах самообслуживания Почты России появились все функции сайта или приложения

Клиентам доступны отправка писем и посылок, оформление подписки на журналы, заказ курьерской доставки, запись на обслуживание, аренда почтовых ящиков, отправка открыток и телеграмм, отслеживание отправлений, а также печать бланков.

В зонах самообслуживания на устройствах обновлён интерфейс, его сделали более удобным для пользователей за счёт улучшенного экрана, увеличенного размера шрифта и интуитивно понятного меню. Также внедрены отдельный экран для взвешивания посылок и возможность автоматического поиска получателя по номеру телефона. Для обеспечения безопасности предусмотрены вход в систему с использованием одноразового кода через телефон или электронную почту, защищённые каналы связи и автоматическое завершение сеансов.

Как отмечается, зоны самообслуживания «Почты России» были открыты в апреле 2024 года и доступны в более чем 2000 отделениях.