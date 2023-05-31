«Вата» с графеном: в России создали новый материал для раневых повязок

Исследователи из НИТУ МИСиС и Сколковского института науки и технологий разработали новое волокно для активного слоя раневых повязок. Работа исследователей опубликована в International Journal of Molecular Sciences.

Новый материал ученые получили из различных полимеров методом электропрядения: под действием сильного напряжения из раствора на основе водорастворимых полимеров и добавок — графена или наночастиц кремнезема — вытягивают нить толщиной в десятые доли микрона. Из нее формируется нетканое полотно, похожее на двумерную вату, которое спрессовывается в «подушечки».

В дальнейшем их можно использовать в составе активных раневых повязок. Они лечат повреждения за счет введенных в них — как на стадии полимерного раствора, так и уже готового продукта — лекарств. Кроме того, для усиления лечебного эффекта ученые внедрили в состав волокон добавки для образования гидрогеля — субстанции, которая хорошо удерживает жидкость и тем самым позволяет создать влажную среду для отторжения отмерших тканей и ускорения заживления.

В качестве действующего вещества на этапе тестирования ученые использовали хлоргексидин — антисептик, который расщепляет оболочки бактерий и вирусов. Исследователям удалось подтвердить, что их композитное волокно нетоксично для человека и при этом обеспечивает устойчивую антибактериальную активность. Кроме того, в качестве гидрогеля оно способствовало эффективному высвобождению лекарств. Предложенный вариант волокна с хлоргексидином позволит минимизировать послеоперационные осложнения у пациентов с хроническими ранами, считают разработчики.