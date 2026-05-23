ВЭБ.РФ превратил инфраструктуру в креативную экономику

Проекты реализованы в Бурятии, Якутии, Забайкальском крае и Сахалинской области, при этом Бурятия стала абсолютным лидером по их количеству. В 2026 году ВЭБ.РФ получил заявки на создание таких проектов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

На этапе сотворчества в социокультурные проекты ВЭБ.РФ на Дальнем Востоке вовлечены более 5 тысяч жителей, а общий охват превысил 3 миллиона человек. По словам Ракитова, это не разовые акции, а системная работа: в каждом городе формируется локальная команда из представителей креативных индустрий и выстраивается взаимодействие с жителями.

От автобусов с легендами до каллиграфии в аэропорту Среди ярких примеров — проект «Суол (Путь)» в Якутии, где в автобусах появились аудиогиды с городскими легендами, визуальные работы художников и истории водителей. В Бурятии реализуется проект «Сайнуу! Тэнгэри (Небо)» — в новом терминале аэропорта «Байкал» открылась «воздушная выставка» бурятских каллиграфов. В Чите идет проект «Свет в городе», который сопровождает модернизацию городского освещения.

Социокультурные проекты становятся драйверами креативной экономики, формируют новые локальные бренды и помогают включать в экономический оборот бизнес, который раньше оставался вне внимания. Форум «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу» проходит с 21 по 23 мая при поддержке Минвостокразвития, КРДВ, Республики Бурятия и ВЭБ.РФ.