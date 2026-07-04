«Ведомости»: в России к осени начнут производить печатные платы для принтеров

Коммерческий директор ЦТС Егор Макеев пояснил, что будут изготавливаться два типа изделий: высоковольтные платы для работы с повышенным напряжением и платы питания, которые распределяют и преобразуют питание. Причём производство российских электронных компонентов ещё только формируется, и выпуск плат — важный этап в освоении технологий. По информации источника, «Катюша» уже использует отечественные материнские платы и считыватели бесконтактных карт, в том числе на российском текстолите.

По словам управляющего директора компании «Катюша» Дмитрия Владимирова, проект позволит снизить стоимость продукции, так как ранее эти узлы приходилось импортировать. Сотрудничество с ЦТС — часть стратегии по увеличению доли отечественной ЭКБ в устройствах.

«К осени 2026 г. контрактный производитель электроники ЦТС («Цифровые телевизионные системы», входит в холдинг GS Group) поставит около 50 000 российских высоковольтных плат и плат питания для отечественного производителя печатной техники «Катюша». Это первая партия продукции после запуска производства», — рассказали «Известиям» коммерческий директор ЦТС Егор Макеев и Дмитрий Владимиров.