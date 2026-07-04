В России
Опубликовано 04 июля 2026, 01:30
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«Ведомости»: в России к осени начнут производить печатные платы для принтеров

Первая партия составит около 50 тысяч изделий
Контрактный производитель электроники ЦТС к осени 2026 года поставит около 50 тысяч отечественных печатных плат для принтеров и МФУ компании «Катюша». Речь идёт о высоковольтных платах и платах питания. До этого на российском рынке доминировали иностранные производители. Как отмечают «Ведомости», это первый шаг к созданию собственной электронной компонентной базы (ЭКБ) в этом сегменте.
«Ведомости»: в России к осени начнут производить печатные платы для принтеров

© Ferra.ru

Коммерческий директор ЦТС Егор Макеев пояснил, что будут изготавливаться два типа изделий: высоковольтные платы для работы с повышенным напряжением и платы питания, которые распределяют и преобразуют питание. Причём производство российских электронных компонентов ещё только формируется, и выпуск плат — важный этап в освоении технологий. По информации источника, «Катюша» уже использует отечественные материнские платы и считыватели бесконтактных карт, в том числе на российском текстолите.

По словам управляющего директора компании «Катюша» Дмитрия Владимирова, проект позволит снизить стоимость продукции, так как ранее эти узлы приходилось импортировать. Сотрудничество с ЦТС — часть стратегии по увеличению доли отечественной ЭКБ в устройствах.

«К осени 2026 г. контрактный производитель электроники ЦТС («Цифровые телевизионные системы», входит в холдинг GS Group) поставит около 50 000 российских высоковольтных плат и плат питания для отечественного производителя печатной техники «Катюша». Это первая партия продукции после запуска производства», — рассказали «Известиям» коммерческий директор ЦТС Егор Макеев и Дмитрий Владимиров.

Источник:Ведомости
Автор:Андрей Кадуков
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