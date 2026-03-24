Ведомости: за незаконный майнинг в России введут уголовную ответственность

Законопроект устанавливает два порога: при доходе свыше 3,5 млн рублей грозит штраф или принудительные работы, при особо крупном доходе (более 13 млн рублей) — до пяти лет тюрьмы. В настоящее время в официальном реестре майнеров числится менее 1,5 тысяч субъектов такой деятельности, хотя фактически, по оценкам ФНС, в сфере занято около 50 тысяч физических и юридических лиц.

Как отмечает источник, за нелегальную деятельность с доходом более 3,5 млн рублей предлагают штраф до 1,5 млн рублей, обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. Если доход превысил 13 млн рублей, наказание ужесточается — вплоть до пяти лет лишения свободы.

Также есть и вторая часть предлагаемого законопроекта. Если нелегальным майнингом занималась организованная группа, наказание будет ещё строже. В этом случае грозит штраф от 500 тысяч до 2,5 млн рублей, принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок (со штрафом или без него).

«Предлагаемые изменения в целом выглядят закономерным этапом развития регулирования цифровых активов», — отметила юрист White Stone Елизавета Лобутева. По её словам, законопроект заставит майнеров регистрироваться и соблюдать правила. Угроза уголовной ответственности подтолкнёт их к прозрачной работе, что поможет государству лучше контролировать потребление электроэнергии и собирать налоги.