«Верхний Ларс» станет «интеллектуальным» пограничным пунктом

«Верхний Ларс» станет «интеллектуальным» пограничным пунктомУ него может появиться свой искусственный интеллект
Пограничный пункт «Верхний Ларс» планируют оснастить технологиями, которые позволят увеличить его пропускаемость — в частности, автоматического сканирования машин и «интеллектуальной пломбы».
На пограничном пункте «Верхний Ларс» будут использоваться технологии «интеллектуального пункта пропуска». Они ускорят выпуск автотранспорта через границу, заявил временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.
Недавно пропускной пункт — самый загруженный в транспортном коридоре «Север-Юг» — был расширен до 39 полос. Физически расширять его уже нет возможности, отметил чиновник.
Решить проблему, по мнению Давыдова, помогут технологии интеллектуального пункта пропуска — интернет вещей и автоматическое сканирование показателей веса и габаритов машин. Также планируется сканировать номерные знаки машин и проверять их по базам данных «контролирующих органов». В перспективе планируется делать это с использованием искусственного интеллекта.
Кроме того, прорабатывается технология «интеллектуальной пломбы», которая будет содержать информацию о машине. Машину с такой пломбой будут сканировать на пункте пропуска, и при отсутствии «красных флагов» пропускать автоматически. По словам Давыдова, ФТС планирует запустить эту технологию в течение двух лет.