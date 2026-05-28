Опубликовано 27 мая 2026, 21:45
Верховный суд России впервые проведет масштабное обобщение судебной практики по делам, связанным с использованием искусственного интеллекта. Председатель суда Игорь Краснов дал такое поручение для формирования единообразных подходов к правоприменению в условиях стремительного развития цифровых технологий. Обобщение проводится впервые в масштабах всей страны и с учетом всех видов судопроизводства.
Верховный суд впервые обобщит практику по делам с использованием ИИ
Перед судами стоит ряд задач: им предстоит оценить, насколько часто использование ИИ становится предметом судебных споров или совершенных правонарушений. При анализе особое внимание будет обращено на возмещение вреда, причиненного решениями ИИ, и на вопрос выбора надлежащего ответчика по таким искам.

Отдельный блок посвящен защите чести, достоинства и деловой репутации при распространении порочащих сведений, созданных с помощью ИИ, включая случаи использования дипфейков. Также будет рассматриваться защита интеллектуальной собственности, в том числе при обучении больших языковых моделей без согласия автора . В апреле сообщалось, что Верховный суд уже использовал ИИ при подготовке постановления Пленума.

Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
