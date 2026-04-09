Вице-премьер Григоренко: ИИ в России используют более 20 млн человек

Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что более 20 млн россиян пользуются сервисами с искусственным интеллектом. По его словам, любая технология изначально появляется без правил, но наступает момент, когда регулирование становится необходимым. Сейчас, подчеркнул Григоренко, как раз такой момент.