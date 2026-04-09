Вице-премьер Григоренко: ИИ в России используют более 20 млн человек

Опубликовано 08 апреля 2026, 23:001 мин.
Вице-премьер Григоренко: ИИ в России используют более 20 млн человекПо его словам, технология рождается без правил, но сейчас они нужны
Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что более 20 млн россиян пользуются сервисами с искусственным интеллектом. По его словам, любая технология изначально появляется без правил, но наступает момент, когда регулирование становится необходимым. Сейчас, подчеркнул Григоренко, как раз такой момент.
Григоренко выступил на конференции Data Fusion. Оценки числа пользователей ИИ основаны на данных крупнейших компаний. Речь идёт о самых разных сервисах — от голосовых помощников до рекомендательных алгоритмов.
Вице-премьер подчеркнул, что задача государства — вовремя предложить правила, не задушив развитие. Дискуссия о регулировании ИИ идёт давно, но теперь, по мнению чиновника, пришло время для конкретных решений. Это заявление перекликается с готовящимся законопроектом Минцифры об ограничении иностранных ИИ-моделей.
«Миллионы граждан у нас пользуются сервисами, связанными с искусственным интеллектом. По оценкам крупнейших компаний, эта цифра составляет более 20 млн человек», — подчеркнул вице-премьер.