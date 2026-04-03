Вице-премьер Григоренко: регионы оценят по конкретным показателям внедрения ИИ

Как отмечает ТАСС, Григоренко сравнил влияние ИИ с появлением электричества, которое изменило жизнь. По его словам, основная задача — максимально внедрять цифровые решения с использованием ИИ, которые повысят производительность труда и ускорят принятие решений. При этом важно подходить к этому не словесно, а через конкретные, измеримые KPI для каждого региона.

«Искусственный интеллект такая тема, с одной стороны, в которой все разбираются, с другой стороны, достаточно сложная на самом деле. Искусственный интеллект, с точки зрения изменения влияния на жизнь человека, что-то сродни появлению электричества, которое, наверное, в моменте где-то недооценивалось людьми, но изменило жизнь. На мой взгляд, нам нужно относиться к этому в таком формате, потому что это инструмент, который сильно поменяет всё, и мы должны быть готовы к этом», — отметил Григоренко.