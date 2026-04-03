В России
Опубликовано 03 апреля 2026, 18:50
Вице-премьер Григоренко: регионы оценят по конкретным показателям внедрения ИИ

KPI должны быть измеримыми
Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что для субъектов России необходимо ввести количественные ключевые показатели эффективности работы по внедрению ИИ. Обсуждение идёт на площадке Госсовета, разработкой займётся комиссия «Экономика данных» под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
Вице-премьер Григоренко: регионы оценят по конкретным показателям внедрения ИИ

Как отмечает ТАСС, Григоренко сравнил влияние ИИ с появлением электричества, которое изменило жизнь. По его словам, основная задача — максимально внедрять цифровые решения с использованием ИИ, которые повысят производительность труда и ускорят принятие решений. При этом важно подходить к этому не словесно, а через конкретные, измеримые KPI для каждого региона.

Вице-премьер подчеркнул, что искусственный интеллект — сложная тема, но его влияние на жизнь человека сопоставимо с электричеством, которое в своё время недооценивали, а оно всё изменило.

«Искусственный интеллект такая тема, с одной стороны, в которой все разбираются, с другой стороны, достаточно сложная на самом деле. Искусственный интеллект, с точки зрения изменения влияния на жизнь человека, что-то сродни появлению электричества, которое, наверное, в моменте где-то недооценивалось людьми, но изменило жизнь. На мой взгляд, нам нужно относиться к этому в таком формате, потому что это инструмент, который сильно поменяет всё, и мы должны быть готовы к этом», — отметил Григоренко.