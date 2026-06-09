Вице-премьер Григоренко: запрещать иностранные нейросети в России не планируется

Как отмечает ТАСС, законопроект, опубликованный в марте, планируется ввести в силу с 1 сентября 2027 года. Документ распространяется на разработчиков ИИ (юрлиц) и на физических лиц. Григоренко подчеркнул, что дискуссия о доступе к иностранным нейросетям идёт, но запретов не будет. Главный риск, по мнению участников рынка, — замедление развития без акселерации.

Ранее гендиректор Positive Technologies Денис Баранов высказывал опасения, что ограничения могут ударить по скорости развития бизнеса. Григоренко подтвердил, что для госкомпаний и критической инфраструктуры приоритетны российские ИИ-решения, но частный сектор сможет использовать любые технологии. Закон призван создать правила, а не барьеры.

«Что касается искусственного интеллекта — мы вообще не рассматриваем запреты, в том числе на иностранные нейросети. Цель регулирования, которое сейчас готовим — простимулировать разработку и спрос на отечественные решения. Запретительных положений в законопроекте нет», — подчеркнул вице-премьер.