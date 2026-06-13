Вице-спикер СФ рассказал о преимуществах цифрового рубля для физлиц

По словам Журавлёва, цифровой рубль не отменяет привычные деньги. Ат его особенность в том, что перевести цифровые рубли можно напрямую от плательщика к получателю — без банка. Для граждан комиссии будут минимальными (вплоть до нуля). По мнению сенатора, это быстро, удобно и отслеживаемо, а главное, что нет риска, связанного с конкретным банком.

С 1 января 2026 года цифровой рубль начали использовать для бюджетных перечислений. С 1 июля 2027 года подключат регионы и внебюджетные фонды. Крупнейшие банки и магазины должны обеспечить приём цифровых рублей к 1 сентября 2026 года, остальные — к 2027–2028 годам. В ЦБ считают, что цифровой рубль станет привычным через 5–7 лет.

«Мы все привыкнем к новой форме цифровых денег, тем более что они более дешёвые и не будут подвержены банковским комиссиям. Они напрямую идут от того, кто платит, к тому, кто получает — минуя финансовых посредников. Мы знаем, что для физлиц будут ограничены эти комиссии, вплоть до нулевых. Это быстро, удобно и отслеживаемо. Нет риска на твою финансовую организацию, нет риска на банк», — считает Николай Журавлёв.