ВИЧ в России предложили лечить с помощью соединений платины

Исследователи из России синтезировали и изучили новые комплексные соединения платины. Использовать их ученые, работа которых опубликована в журнале Bioimpacts, предлагают для лечения таких инфекций как COVID-19 и ВИЧ.

Комплексы платины обладают уникальными свойствами, которые позволяют их применять во многих сферах. Однако зачастую они токсичны. Специалисты из Южно-Уральского государственного университета с помощью модели машинного обучения определили и синтезировали новые комплексные соединения платины (IV) и (II) c органиламмониевыми и органилтрифенилфосфониевыми катионами, которые обладают меньшей токсичностью.

С помощью нейросетей глубокого обучения исследователи оценили, какое применение в фармакологии могут иметь полученные платиновые комплексы. Выяснилось, что они могут защищать ферменты в организме человека при химиотерапии раковых опухолей, а также подавлять размножение коронавируса-возбудителя COVID-19.