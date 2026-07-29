В России
Опубликовано 29 июля 2026, 18:10
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Вирус жёлтой лихорадки из вакцины подавил рак поджелудочной железы у мышей

В комбинации с препаратом он увеличил выживаемость в два раза
Учёные ФНЦ им. Чумакова нашли новый способ борьбы с раком поджелудочной железы — с помощью вируса жёлтой лихорадки. Испытания на мышах показали, что введение вируса в опухоль подавляет её рост, а в сочетании с противоопухолевым препаратом увеличивает выживаемость животных в два раза. В основе работы — штамм из российской вакцины, которая применяется уже более 70 лет.
Вирус жёлтой лихорадки из вакцины подавил рак поджелудочной железы у мышей

© Ferra.ru

Вирус жёлтой лихорадки вызывает тяжёлое заболевание, но его ослабленный штамм годами используется для вакцинации. Учёные решили проверить его против рака поджелудочной железы — одного из самых агрессивных типов опухолей. На мышиной модели введение вируса внутрь опухоли замедляло рост, а предварительная иммунизация усиливала эффект. Затем к терапии добавили препарат «Руксолитиниб», и это заметно улучшило результаты.

По словам научного сотрудника Федерального научного центра им. М.П. Чумакова Юлии Бирюковой, комбинированная терапия существенно подавила опухоли и увеличила медианную выживаемость в два раза. Вирус не только разрушает раковые клетки, но и активирует собственный иммунитет организма. Это открывает перспективу для создания новых методов лечения. Исследование представлено на конференции «Инженерная биология и биофармацевтика» в Новосибирске.

«На базе нашего центра имени Чумакова налажено производство единственной в России вакцины против желтой лихорадки. В основе этой вакцины лежит живой штамм вируса, иммуногенность и безопасность которого доказана уже многолетним применением, а это более чем 70 лет вакцинопрофилактики. То, что вирус хорошо изучен и побудило нас рассмотреть его в качестве перспективного онколитического вируса», — рассказала Бирюкова.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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