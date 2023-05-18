Вирусолог из России рассказал, почему взрослому не стоит пить кофе на женском молоке

Потребление взрослым человеком грудного молока женщины может привести к его заражению опасными вирусными инфекциями и другим опасным последствиям, заявил «Газете.Ru» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Через грудное молоко может передаваться ряд вирусов — вирусы гепатита В, С, цитомегаловирус, вирус Западного Нила, Т-лимфотропный вирус человека (HTLV), ВИЧ, рассказал генетик. Также через молоко передается и вирус гриппа, но в малых количествах, отметил он.

Кроме того, в молоке женщин содержится значительное количество иммуноглобулинов — антител, защищающих ребенка от возбудителей инфекций, которыми была заражена мама. Неизвестно, насколько полезно взрослому человеку пить продукты содержащее грудное молоко с иммуноглобулином.

Для того, чтобы сделать молоко безопасным, потребуются дорогостоящие тесты и процедуры — тесты на антитела, на ДНК и РНК вирусов — что сделает его продажу невыгодным, резюмировал вирусолог. Грудное молоко можно прокипятить, но при этом активность антител и части белков молока значительно снизится. Поэтому нужно будет делать еще дорогой тест на выявление реплицирующих вирусных частиц.

Ранее стало известно о том, что в Перми начали продавать кофе на грудном молоке.