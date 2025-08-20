VK инвестирует в Беларусь: в Минске открыт новый бизнес-офис

Переезд обусловлен увеличением штата и направлен на создание комфортных условий для работы и профессионального развития сотрудников VK в Беларуси. Об этом рассказала вице-президент по персоналу VK Ася Кучай.

«Рост команды — это вызов и возможность. Менее чем за два года с момента открытия офиса VK в Беларуси количество местных сотрудников увеличилось в 4,5 раза. Мы расширяем инфраструктуру, вкладывая в комфорт и эффективность работы нашего коллектива. Новый офис в Минске — это пространство, созданное с заботой о людях, которые здесь ежедневно трудятся. Мы уверены, что современная, технологичная и удобная среда способствует достижению амбициозных целей и помогает развивать наши продукты. Забота о команде — это основа устойчивого роста», — подчеркнула Кучай.