VK построит в России сеть дата-центров

Холдинг VK создаст на территории Росси сеть центров обработки данных (ЦОД), сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в компании.

Там уже анонсировали запуск в конце 2023 года дата-центра «Пахра» в Домодедово. Вдобавок к нему планируется построить еще два ЦОД под Москвой — под них сейчас покупаются земельные участки. Заработать новые дата-центры должны в 2025 году. Всего в течение пяти лет планируется ввести в эксплуатацию порядка 4-4,5 тысяч новых серверных стоек.

Предполагается, что собственные ЦОД помогут VK сократить затраты на их аренду. Сейчас ее стоимость для одной стойки составляет для компании от 85 до 100 тысяч рублей в год. VK арендует порядка трех тысяч стоек и тратит на них от трех до 3,6 миллиардов рублей ежегодно. Кроме того, у IT-гиганта уже есть два своих дата-центра в Москве и Санкт-Петербурге на 1,2 тысячи стоек.

По оценкам опрошенных изданием экспертов, запуск проекта может обойтись компании примерно в 10-15 миллиардов рублей, а всего VK может вложить в него до 40 миллиардов рублей.