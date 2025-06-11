VK Видео интегрировали в развлекательную систему Аэрофлота

Опубликовано 11 июня 2025, 22:101 мин.
VK Видео интегрировали в развлекательную систему АэрофлотаПассажиры смогут смотреть оригинальный контент во время полета
Видеосервис VK Видео стал доступен пассажирам Аэрофлота прямо в бортовой системе развлечений. Теперь на борту самолетов авиаперевозчика можно найти отдельную вкладку с популярными проектами VK Видео. Это первая в России интеграция отечественного видеосервиса в мультимедийную платформу авиакомпании.
В числе доступных программ семь оригинальных шоу собственного производства VK Видео, среди которых «Дикая Кухня», «Меломан», «Одна безумная история», а также цикл «Места», посвященный красивейшим регионам России, таким как Красноярский край, Республика Карелия и Чукотка.
Смотреть контент пассажиры смогут как на встроенных в кресла экранах мультимедийной системы, так и на своих личных устройствах — смартфонах, планшетах или ноутбуках — через Wi-Fi, подключаясь к бортовой развлекательной сети.