«ВК» запустит приложение для тюнинга автомобилей

В социальной сети «ВКонтакте» скоро появится мини-приложение для тюнинга автомобилей. Оно позволит пользователям создавать уникальные дизайны для своих машин и заказывать выполнение проекта в специальных автомастерских. Разработка такого интерфейса может стоить до 15 миллионов рублей. Несмотря на кризис на рынке автотюнинга из-за прекращения поставок автомобилей и компонентов, спрос на кастомизацию машин сохраняется.

Мини-приложение «Автомобильный кастомайзер» будет запущено в «ВКонтакте» в июне. Оно позволит создавать тюнинг-проекты для автомобилей и заказывать их реализацию в специализированных автомастерских. Также в приложении будут доступны личные кабинеты тюнинг-салонов и функция «баттл», позволяющая пользователям соревноваться с проектами других участников.

Разработка простых мини-приложений в «ВКонтакте» обычно стоит от 300 до 500 тысяч рублей, а если требуются более сложные функции, то затраты могут достигать 1 миллиона рублей или более. Затраты на создание этого сервиса оцениваются в 1,5-3 миллиона рублей в базовой версии и в 5-12 миллионов рублей в расширенной версии.

Исследования показывают, что около половины автовладельцев готовы потратить до 100 тысяч рублей на тюнинг своих машин, а ещё 12% готовы потратить от 100 до 500 тысяч рублей. Главной причиной интереса к кастомному дизайну автомобилей является желание сделать свой автомобиль уникальным. Однако некоторые владельцы опасаются, что переделка автомобиля может негативно сказаться на его эксплуатационных характеристиках.

Рынок установки нештатных компонентов для автомобилей стагнирует из-за прекращения поставок новых автомобилей и переориентации некоторых игроков на другие рынки. В настоящее время популярны «clean look» автомобилей, стайлинг и оклейка в премиальные цвета. Однако стало сложнее найти качественные компоненты для тюнинга.