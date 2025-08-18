В России
Владельцам «умного дома» с датчиками подарят скидку до 40% на страховку жилья

Росгосстрах запустил инновационный сервис
Росгосстрах первым среди российских страховых компаний запустил новую услугу для владельцев систем «умного дома». Теперь клиенты, чьи квартиры оборудованы специальными датчиками, могут получить скидку до 40% на страховку жилья. Это стало возможным благодаря интеграции страхового продукта с платформой spruthub.
Система работает следующим образом: датчики протечки, задымления или движения передают информацию не только владельцу, но и напрямую в страховую компанию. При срабатывании сигнала сотрудники Росгосстраха сразу связываются с клиентом, чтобы предупредить о возможной проблеме. Если инцидент всё же произошёл, компания помогает оформить страховой случай и компенсирует ущерб.

Оформить полис можно прямо в приложении spruthub всего за несколько кликов. Страховка начинает действовать на следующий день после оплаты. На выбор предлагается три варианта покрытия — на 1, 3 и 5 миллионов рублей. Максимальная скидка доступна тем, кто использует датчики, рекомендованные страховщиком и платформой.

По словам операционного директора Росгосстраха Евгения Ильина, интеграция с «умным домом» — это шаг к более удобному и безопасному страхованию. В будущем компания планирует использовать искусственный интеллект для анализа данных с датчиков температуры, освещённости и энергопотребления. Это позволит не только оперативно реагировать на проблемы, но и предотвращать их.

Например, резкое увеличение энергопотребления может сигнализировать о риске перегрузки сети, а нестандартные показатели температуры — о возможной протечке или поломке отопления. Датчики движения в сочетании с геолокацией помогут выявить несанкционированное проникновение в квартиру.

Платформа spruthub поддерживает тысячи устройств от разных производителей и работает даже без интернета. Как отметил её генеральный директор Олег Челбаев, «умный дом» теперь приносит не только удобство, но и реальную финансовую выгоду. Чем лучше оборудовано жильё, тем ниже риски для страховой компании — а значит, и выше скидка для владельца.

