Владельцам «умного дома» с датчиками подарят скидку до 40% на страховку жилья

Система работает следующим образом: датчики протечки, задымления или движения передают информацию не только владельцу, но и напрямую в страховую компанию. При срабатывании сигнала сотрудники Росгосстраха сразу связываются с клиентом, чтобы предупредить о возможной проблеме. Если инцидент всё же произошёл, компания помогает оформить страховой случай и компенсирует ущерб.

Оформить полис можно прямо в приложении spruthub всего за несколько кликов. Страховка начинает действовать на следующий день после оплаты. На выбор предлагается три варианта покрытия — на 1, 3 и 5 миллионов рублей. Максимальная скидка доступна тем, кто использует датчики, рекомендованные страховщиком и платформой.

По словам операционного директора Росгосстраха Евгения Ильина, интеграция с «умным домом» — это шаг к более удобному и безопасному страхованию. В будущем компания планирует использовать искусственный интеллект для анализа данных с датчиков температуры, освещённости и энергопотребления. Это позволит не только оперативно реагировать на проблемы, но и предотвращать их.

Например, резкое увеличение энергопотребления может сигнализировать о риске перегрузки сети, а нестандартные показатели температуры — о возможной протечке или поломке отопления. Датчики движения в сочетании с геолокацией помогут выявить несанкционированное проникновение в квартиру.

Платформа spruthub поддерживает тысячи устройств от разных производителей и работает даже без интернета. Как отметил её генеральный директор Олег Челбаев, «умный дом» теперь приносит не только удобство, но и реальную финансовую выгоду. Чем лучше оборудовано жильё, тем ниже риски для страховой компании — а значит, и выше скидка для владельца.