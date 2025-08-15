Владимир Путин посетил в Магадане уникальное производство капсул омега-3

Опубликовано 15 августа 2025, 23:481 мин.
Владимир Путин посетил в Магадане уникальное производство капсул омега-3Производится из белой рыбы
В ходе своего визита в Магадан президент России Владимир Путин посетил инновационное предприятие «Омега-Си», занимающееся производством капсул с омега-3.
Завод был открыт в 2023 году и специализируется на переработке и очистке рыбьего жира, а также на производстве капсул с омега-3 в форме rTG — реэтерифицированные триглицериды — особая форма жирных кислот, специально обработанных для удаления лишних примесей, чтобы они стали более удобными для усвоения организмом. Уникальность этого предприятия заключается в использовании жира белой рыбы Охотского моря, такой как сардина и сельдь.
Производственный процесс состоит из двух линий. Первая линия предназначена для очистки рыбьего жира, образующийся при производстве рыбной муки. На второй линии изготавливаются капсулы, содержащие более 70% омега-3.