Владимир Путин призвал популяризировать инженерную деятельность среди молодёжи

Путин подчеркнул, что важно красиво подать информацию, чтобы заинтересовать молодых людей.

«Вы же этим занимаетесь, что может быть интереснее, что может быть более захватывающее, чем этот вид деятельности. Надо уметь это красиво подать, заинтересовать "с младых ногтей", что называется, юношей и девушек со школы», — отметил президент.