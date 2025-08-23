Владимир Путин призвал популяризировать инженерную деятельность среди молодёжи

Опубликовано 23 августа 2025, 22:231 мин.
Владимир Путин призвал популяризировать инженерную деятельность среди молодёжиПрезидент подчеркнул увлекательность этой профессии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове высказался насчёт популярности инженерных профессий. По словам главы государства, важно рассказывать о работе инженеров и доносить важность профессии для молодёжи.
Путин подчеркнул, что важно красиво подать информацию, чтобы заинтересовать молодых людей.
«Вы же этим занимаетесь, что может быть интереснее, что может быть более захватывающее, чем этот вид деятельности. Надо уметь это красиво подать, заинтересовать "с младых ногтей", что называется, юношей и девушек со школы», — отметил президент.