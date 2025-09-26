В России
Опубликовано 26 сентября 2025, 01:53
1 мин.

Владимир Путин заявил, что Россия скоро начнёт серийное производство малых АЭС

Проект развивается
Президент России Владимир Путин на Глобальном атомном форуме объявил о планах правительства инициировать массовое производство как наземных, так и плавучих малых атомных электростанций.
© Пресс-служба Президента РФ, CC BY 4.0 / Wikimedia Commons

Президент подчеркнул, что начало серийного выпуска этих установок запланировано на ближайшее будущее.

«Мы развиваем проекты малых - как наземных, так и плавучих - АЭС. Вот сейчас только нам об этом руководитель Росатома рассказывал. Совсем скоро будем производить их серийно», — подчеркнул Путин.