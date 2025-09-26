Владимир Путин заявил, что Россия скоро начнёт серийное производство малых АЭС

Опубликовано 26 сентября 2025, 01:531 мин.
Владимир Путин заявил, что Россия скоро начнёт серийное производство малых АЭСПроект развивается
Президент России Владимир Путин на Глобальном атомном форуме объявил о планах правительства инициировать массовое производство как наземных, так и плавучих малых атомных электростанций.
Президент подчеркнул, что начало серийного выпуска этих установок запланировано на ближайшее будущее.
«Мы развиваем проекты малых - как наземных, так и плавучих - АЭС. Вот сейчас только нам об этом руководитель Росатома рассказывал. Совсем скоро будем производить их серийно», — подчеркнул Путин.