Во льдах Полярного Урала нашли следы угольной промышленности

Исследователи под руководством Владимира Михаленко изучили содержание твёрдых частиц, изотопный состав кислорода и водорода, а также плотность льда на разной глубине. Частицы размером от 1 до 12 микрон оказались типичными для летучей золы — продукта сжигания угля. Их нашли на глубине, соответствующей периоду активного развития инфраструктуры Воркуты.

Самые заметные колебания изотопов и наименьшая плотность льда пришлись на верхние 5 метров — снежно-фирновый слой, накопившийся за последний год. Начиная с глубины около 5 метров лёд становится плотнее, а изотопный состав меняется слабее. Полученные данные помогут прогнозировать изменения криосферы Полярного Урала и оценивать влияние промышленности на арктические экосистемы.

«Результаты бурения ледника ИГАН открывают уникальную возможность реконструировать климатические и экологические условия региона за последние десятилетия. Обнаруженные золошлаковые частицы — это своего рода "временная метка", которая позволяет связать историю накопления льда с активной разработкой Воркутинского угольного месторождения. Изотопные данные, в свою очередь, дают ключ к пониманию механизмов формирования ледникового покрова в условиях арктического климата. Эти сведения крайне важны для прогнозирования будущих изменений в криосфере Полярного Урала», — передаёт пресс-служба пресс-служба Института географии РАН слова старшего научного сотрудника Института географии РАН, одного из авторов исследования Юлии Чижовой.