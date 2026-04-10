Во Владивостоке опасный стронций-90 превратили в безопасную керамику

Стронций-90 — один из самых опасных отходов ядерной энергетики. Материал активен около 30 лет, легко передвигается в природе и копится в костях. Старые способы захоронения (цемент, стекло) не гарантируют, что стронций не вытечет. Новая технология — смесь глины и отходов, которую нагревают импульсами тока под давлением. Процесс идёт при 1000°C, но длится всего пять минут.

Это не даёт радиоактивным частицам улетучиваться. Кроме того, за счёт того, что стронций научились встраивать в кристаллическую решётку полученных минералов, материал не вытекает и не движется.

В результате получается плотная керамика, где стронций химически связан в кристаллической решётке двух минералов. Материал однородный и очень стойкий, завеявшего, что может не разрушаться «тысячелетиями». Метод уже опробован с безопасным имитатором отходов.

«Искровое плазменное спекание — это передовая технология, при которой порошок нагревается импульсами электрического тока под высоким давлением. Это позволяет провести процесс очень быстро и при относительно низких температурах — всего за пять минут при 1 000 градусов. В случае с каолином и стронцием мы наблюдали уникальный одностадийный процесс консолидации. В результате химической реакции стронций не просто механически смешивается с глиной, а встраивается в кристаллическую решётку двух новых минералов — стронциевого полевого шпата и Sr-геленита», — рассказал один из авторов исследования, научный сотрудник лаборатории ядерных технологий ДВФУ Олег Шичалин.