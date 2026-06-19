В России
Опубликовано 19 июня 2026, 14:40
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Володин выразил надежду, что многие регионы в ближайшее время запретят вейпы

Законы уже приняли в Нижегородской, Пермском и Пензенской областях
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что до завершения весенней сессии многие регионы могут ввести запрет на продажу вейпов. По его словам, региональные власти лучше знают ситуацию на местах и смогут принять выверенные решения. Законы уже действуют в Нижегородской области, Пермском крае и Пензенской области.
Володин выразил надежду, что многие регионы в ближайшее время запретят вейпы
© Duma.gov.ru, CC BY 4.0 / Wikimedia Commons

Володин отметил, что на прошлой неделе депутаты приняли закон, дающий регионам полномочия самостоятельно ограничивать продажу вейпов. Он подчеркнул, что это решение было необходимым, так как продавцы используют вкусовые добавки и ароматизаторы, чтобы сделать продукцию привлекательной, особенно для детей.

По словам спикера Госдумы, он надеется, что до конца весенней сессии, пока в регионах ещё работают законодательные собрания, появится много подобных законов. Володин выразил уверенность, что региональные власти смогут эффективно воспользоваться новыми полномочиями для защиты молодёжи от вредной продукции.

«Мы исходим из того, что в регионе лучше знают ситуацию. Получив такие полномочия, они могут принять выверенные решения. И видим, что вот на сегодняшний день уже такие законы есть в Нижегородской области, в Пермском крае, Пензенской области. Это очень хорошо. Мы надеемся, что до конца весенней сессии, когда в регионах ещё работают законодательные собрания, появится много законов регионального уровня о запрете вейпов», — подчеркнул Володин.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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