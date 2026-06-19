Володин выразил надежду, что многие регионы в ближайшее время запретят вейпы

Володин отметил, что на прошлой неделе депутаты приняли закон, дающий регионам полномочия самостоятельно ограничивать продажу вейпов. Он подчеркнул, что это решение было необходимым, так как продавцы используют вкусовые добавки и ароматизаторы, чтобы сделать продукцию привлекательной, особенно для детей.

По словам спикера Госдумы, он надеется, что до конца весенней сессии, пока в регионах ещё работают законодательные собрания, появится много подобных законов. Володин выразил уверенность, что региональные власти смогут эффективно воспользоваться новыми полномочиями для защиты молодёжи от вредной продукции.

«Мы исходим из того, что в регионе лучше знают ситуацию. Получив такие полномочия, они могут принять выверенные решения. И видим, что вот на сегодняшний день уже такие законы есть в Нижегородской области, в Пермском крае, Пензенской области. Это очень хорошо. Мы надеемся, что до конца весенней сессии, когда в регионах ещё работают законодательные собрания, появится много законов регионального уровня о запрете вейпов», — подчеркнул Володин.