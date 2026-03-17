Воронежские учёные создали датчик для выявления антибиотиков в молоке

Антибиотики тетрациклиновой группы используют для лечения инфекций у людей и животных, в том числе у дойных коров и коз. Эти препараты могут попадать в молоко. При бесконтрольном поступлении в организм человека они вызывают не только аллергию и проблемы с кишечником, но и более серьёзную опасность: у бактерий вырабатывается устойчивость к антибиотикам, из-за чего привычные лекарства перестают работать при лечении опасных заболеваний.

Разработанный в ВГУ датчик построен на использовании квантовых точек сульфида серебра. Они превращают падающий синий свет в инфракрасное излучение. Если в молоке содержится 0,3 миллиграмма тетрациклина на литр, свечение на длине волны 725 нанометров тускнеет. Этой чувствительности достаточно, чтобы достоверно определять опасные для здоровья концентрации — показатели сопоставимы с импортными аналогами.

Синтезировать наночастицы для сенсора очень просто: весь процесс занимает около трёх часов и не требует сложного оборудования. Это позволяет легко масштабировать технологию и внедрять её на производствах. В дальнейшем исследователи планируют создать датчик, способный находить даже следовые концентрации антибиотиков.

«Такая чувствительность сенсора сопоставима с коммерческими аналогами иностранного производства и позволяет достоверно установить действительно опасные для здоровья человека концентрации антибиотиков тетрациклинового ряда в молоке», — отметила доцент кафедры Оптики и спектроскопии ВГУ Тамара Кондратенко.