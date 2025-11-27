Восстановительный отжиг атомных реакторов позволит отрасли сэкономить 160 млрд рублей

Эта уникальная российская технология, не имеющая мировых аналогов, была разработана специалистами «Курчатовского института». Восстановительный отжиг «омолаживает» ресурсные характеристики металлического корпуса более чем на 80%, что делает технологию наиболее эффективным методом безопасной эксплуатации реактора.

В 2018 году корпус реактора ВВЭР-1000 Балаковской АЭС был успешно «омоложен», продлив срок его службы на 23 года.

«Только одна эта процедура в год даёт экономию в 164 миллиарда рублей. Это результат фундаментальной деятельности, и этого опыта нет ни в одной стране мира», — отметил Михаил Ковальчук