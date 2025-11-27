Восстановительный отжиг атомных реакторов позволит отрасли сэкономить 160 млрд рублей

Опубликовано 27 ноября 2025, 21:351 мин.
Восстановительный отжиг атомных реакторов позволит отрасли сэкономить 160 млрд рублейОб этом рассказал глава «Курчатовского института» Михаил Ковальчук
Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в рамках V Конгресса молодых учёных рассказал, что восстановительный отжиг корпуса атомного реактора ВВЭР-1000 на АЭС продлил срок его службы, принеся экономический эффект в размере 164 млрд рублей.
Эта уникальная российская технология, не имеющая мировых аналогов, была разработана специалистами «Курчатовского института». Восстановительный отжиг «омолаживает» ресурсные характеристики металлического корпуса более чем на 80%, что делает технологию наиболее эффективным методом безопасной эксплуатации реактора.
В 2018 году корпус реактора ВВЭР-1000 Балаковской АЭС был успешно «омоложен», продлив срок его службы на 23 года.
«Только одна эта процедура в год даёт экономию в 164 миллиарда рублей. Это результат фундаментальной деятельности, и этого опыта нет ни в одной стране мира», — отметил Михаил Ковальчук
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков