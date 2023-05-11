Возбудителя туберкулёза в России сделали «супербактерией»Антибиотики в небольших дозах повысили способность бактерий сопротивляться другим лекарства
Российские ученые показали, что небольшие дозы антибиотиков активируют у возбудителей туберкулёза гены, ответственные за сопротивляемость лекарствам.
Исследователи из России показали, что антибиотики в небольших дозах способные вызвать лекарственную устойчивость у бактерий туберкулёза, активируя ответственные за нее гены. Результаты проведенного при поддержке Российского научного фонда исследования опубликованы в журнале Biology.
Возбудитель туберкулёза — палочка Коха — есть в организме примерно у четверти населения земного шара, хотя и в «спящей» форме. «Просыпается» он, когда организм ослабевает. Как и у многих других возбудителей, у палочки Коха есть лекарственная резистентность — невосприимчивость к одному или даже нескольким препаратам.
Специалисты из Института экологии РУДН, Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН и Башкирского государственного аграрного университета изучили как не вызывающие болезни родственники палочки Коха реагируют на малые дозы разных по действию препаратов против туберкулеза — канамицина, стрептомицина, офлоксацина и тетрациклина.
Ученые наблюдали, смогут ли бактерии выжить близ пропитанных антибиотиками бумажных дисков. Исследователи выяснили, какие дозы антибиотиков не подавляют рост, культивировали бактерии при таких условиях, а потом проверили активность генов, участвующих в появлении устойчивости.
Выяснилось, что микродозы стрептомицина заставляли микробов активнее сопротивляться действию рифампицина — одного из широко применяемых препаратов против туберкулеза. Канамицин и тетрациклин делали из микробов «супербактерий», повышая их стойкость к действию более девяти антибиотиков.