Возбудителя туберкулёза в России сделали «супербактерией»

Исследователи из России показали, что антибиотики в небольших дозах способные вызвать лекарственную устойчивость у бактерий туберкулёза, активируя ответственные за нее гены. Результаты проведенного при поддержке Российского научного фонда исследования опубликованы в журнале Biology.

Возбудитель туберкулёза — палочка Коха — есть в организме примерно у четверти населения земного шара, хотя и в «спящей» форме. «Просыпается» он, когда организм ослабевает. Как и у многих других возбудителей, у палочки Коха есть лекарственная резистентность — невосприимчивость к одному или даже нескольким препаратам.

Специалисты из Института экологии РУДН, Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН и Башкирского государственного аграрного университета изучили как не вызывающие болезни родственники палочки Коха реагируют на малые дозы разных по действию препаратов против туберкулеза — канамицина, стрептомицина, офлоксацина и тетрациклина.

Ученые наблюдали, смогут ли бактерии выжить близ пропитанных антибиотиками бумажных дисков. Исследователи выяснили, какие дозы антибиотиков не подавляют рост, культивировали бактерии при таких условиях, а потом проверили активность генов, участвующих в появлении устойчивости.

Выяснилось, что микродозы стрептомицина заставляли микробов активнее сопротивляться действию рифампицина — одного из широко применяемых препаратов против туберкулеза. Канамицин и тетрациклин делали из микробов «супербактерий», повышая их стойкость к действию более девяти антибиотиков.