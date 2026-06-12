В России
Опубликовано 12 июня 2026, 16:35
1 мин.

Впервые составлена полная карта спектра силана — для астрофизики и микроэлектроники

Результат поможет и астрономам, и инженерам
Томские учёные с коллегами из Германии впервые детально описали весь спектр силана, включая труднодоступные «горячие» переходы. Они проанализировали 429 линий, учли влияние давления и скоростей частиц.
Впервые составлена полная карта спектра силана — для астрофизики и микроэлектроники

© Ferra.ru

Раньше «горячие» линии было сложно зафиксировать из-за особенности молекулы силана. Новая модель позволила точно определить их интенсивность. Данные помогут моделировать атмосферы планет и изучать космос.

В промышленности результаты улучшат контроль качества при производстве полупроводников и нанотехнологий. Исследование поддержано Минобрнауки.

«В отличие от традиционных подходов к анализу подобных слабых и "неуловимых" (с большим трудом поддающихся экспериментальной регистрации) линий спектров мы применили модель, учитывающую относительные скорости и их изменение при взаимодействии частиц. Это позволило точнее проанализировать даже слабые "горячие" линии, которые до этого были трудно отнести к конкретным переходам. Причём комплексный подход к оценке переходов "горячих комбинаций" с уже известными "холодными" данными существенно улучшил точность и достоверность результатов и их пригодность для спектроскопических баз данных», — рассказал один из авторов исследования, профессор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Олег Уленеков.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#наука
,
#В России
,
#космос
,
#исследования
,
#Россия
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. Впервые составлена полная карта спектра силана — для астрофизики и микроэлектроники