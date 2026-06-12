Впервые составлена полная карта спектра силана — для астрофизики и микроэлектроники

Раньше «горячие» линии было сложно зафиксировать из-за особенности молекулы силана. Новая модель позволила точно определить их интенсивность. Данные помогут моделировать атмосферы планет и изучать космос.

В промышленности результаты улучшат контроль качества при производстве полупроводников и нанотехнологий. Исследование поддержано Минобрнауки.

«В отличие от традиционных подходов к анализу подобных слабых и "неуловимых" (с большим трудом поддающихся экспериментальной регистрации) линий спектров мы применили модель, учитывающую относительные скорости и их изменение при взаимодействии частиц. Это позволило точнее проанализировать даже слабые "горячие" линии, которые до этого были трудно отнести к конкретным переходам. Причём комплексный подход к оценке переходов "горячих комбинаций" с уже известными "холодными" данными существенно улучшил точность и достоверность результатов и их пригодность для спектроскопических баз данных», — рассказал один из авторов исследования, профессор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Олег Уленеков.