Впервые за 6 лет: где и когда смотреть декабрьский парад планет в небе

Как пояснил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с 360.ru, это астрономическое событие представляет собой красивое зрелище, но не оказывает влияния на планеты. Ранее подобное расположение небесных тел использовалось для планирования гравитационных маневров космических аппаратов.

Наблюдать парад можно невооруженным глазом или в бинокль. Для этого лучше выбрать открытое место вдали от городской засветки, например, парк или загородную местность. Важным условием является ясное небо.

Первой к Солнцу на угловое расстояние менее 10 градусов подошла Венера, затем Марс. К 19 декабря обе планеты приблизятся к светилу на 5−6 градусов, а к 30 декабря — на 2−3 градуса. Пик сближения наступит в ночь на 6 января, после чего к ним начнет приближаться Меркурий. 22 января три планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца, после чего парад начнет распадаться.